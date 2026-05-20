Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu

Enerji piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve yükselişler, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

Özellikle ABD ile İran arasında beklenen barış sürecinin sekteye uğraması ve bölgede yeniden artan gerilim, küresel petrol piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte brent petrol fiyatlarında artış görülürken, bu durum akaryakıt tabelalarında yeni değişiklik beklentisini de beraberinde getirdi.

Motorin grubunda 1,74 TL artış bekleniyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor.

Diğer yandan, bugün itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. İstanbul'da motorinin litresi yapılacak yeni artışla 69,22 liraya, Ankara'da 70,33 liraya, İzmir'de 70,60 liraya, doğu illerinde ise 72,06 liraya çıkacak.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.02 TL

Motorin litre fiyatı: 67.48 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.86 TL

Motorin litre fiyatı: 67.32 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.99 TL

Motorin litre fiyatı: 68.59 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.27 TL

Motorin litre fiyatı: 68.86 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL