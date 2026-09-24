Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorin fiyatlarında peş peşe değişiklik yaşanıyor. Litresinde 5 lira 57 kuruşluk indirimin ardından bu kez zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam yapılması bekleniyor.
ABD'deki Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD ile İran arasında beklenen temasın gerçekleşmemesi ve Tahran'ın nükleer programındaki ısrarını sürdürmesi, savaşın geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırdı.
Piyasalarda artan belirsizlik petrol fiyatlarına da yansıdı. Dün yükselen petrol fiyatları bugün ise düşüş kaydetti.
Motorine zam bekleniyor
Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2,55 lira zam gelmesi bekleniyor.
Motorinin litre fiyatı ne kadar olacak?
Zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya, İzmir'de 94,85 liraya, doğu illerinde ise 96,25 liraya yükselmesi bekleniyor.
Üç büyükşehirde fiyatlar 90 TL bandına inmişti
24 Eylül’de motorin fiyatlarında uygulanan 5,57 liralık indirimin ardından üç büyükşehirde litre fiyatları 90 lira seviyelerine kadar gerilemişti. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 90,80 liraya, Ankara’da 91,90 liraya, İzmir’de ise 92,20 liraya kadar düşmüştü.