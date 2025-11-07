  1. Ekonomim
Motorine zam mı geliyor? 7 Kasım 2025 motorin litre fiyatı ne kadar?

Motorine zam mı geliyor? Araç sahiplerini kara kara düşündüren haber yayıldı. Geçtiğimiz Ekim ayı bitmeden önce motorine ciddi tutarda yapılan zam araç sahiplerini üzmüştü. Şimdi yeni bir zam konuşuluyor. 7 Kasım 2025 motorin litre fiyatı ne kadar?

Motorine zam mı geliyor? 7 Kasım 2025 motorin litre fiyatı ne kadar? soruları merak ediliyor. Aracı olan vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları yakından takip ediyor.

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

EVET. 25 Ekim 2025 tarihinde motorine 3 lira 4 kuruş, 31 Ekim 2025 tarihinde benzine 1 TL 15 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi daha geldi.

Motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira 11 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar, 7 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren akaryakıt tabelalarına yansıdı.

7 KASIM 2025 MOTORİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

Motorinin litre fiyatı bu zamla birlikte 60 lirayı geçti.

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.72 TL

Motorin litre fiyatı: 57.58 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.54 TL

Motorin litre fiyatı: 57.43 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

İşte motorin fiyatı 60 TL'yi geçen şehirler:

Bingöl: 60.02 TL

Bitlis: 60.12 TL

Elazığ: 60.10 TL

Hakkari: 60.12 TL

Mardin: 60 TL

Muş: 60.03 TL

Siirt: 60.03 TL

Şırnak: 60.08 TL

Tunceli: 60 TL

Van: 60.04 TL

 
