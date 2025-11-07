Motorine zam mı geliyor? 7 Kasım 2025 motorin litre fiyatı ne kadar? soruları merak ediliyor. Aracı olan vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları yakından takip ediyor.

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

EVET. 25 Ekim 2025 tarihinde motorine 3 lira 4 kuruş, 31 Ekim 2025 tarihinde benzine 1 TL 15 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi daha geldi.

Motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira 11 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar, 7 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren akaryakıt tabelalarına yansıdı.

7 KASIM 2025 MOTORİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

Motorinin litre fiyatı bu zamla birlikte 60 lirayı geçti.

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.72 TL

Motorin litre fiyatı: 57.58 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.54 TL

Motorin litre fiyatı: 57.43 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

İşte motorin fiyatı 60 TL'yi geçen şehirler:

Bingöl: 60.02 TL

Bitlis: 60.12 TL

Elazığ: 60.10 TL

Hakkari: 60.12 TL

Mardin: 60 TL

Muş: 60.03 TL

Siirt: 60.03 TL

Şırnak: 60.08 TL

Tunceli: 60 TL

Van: 60.04 TL