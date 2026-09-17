Motorinin 100 lirayı geçti: İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları...
Son gelen zamlarla birlikte Türkiye tarihinde ilk defa motorin fiyatları 3 haneli rakamlara ulaştı. İstanbul, Ankara, İzmir'de motorinin litre fiyaıt 100 lirayı aştı.
ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden başlaması ve Ortadoğu’daki enerji tesislerinin vurulmasıyla küresel petrol piyasalarında hareketlilik arttı.
Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarındaki azalma da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Brent petrol an itibarıyla 105,46 dolardan ilerliyor. Savaştan önce fiyat 70 dolar civarındaydı.
Motorine (litre) 15 Eylül gece yarısı yaklaşık 6,5 liralık zam gelmişti. Bugün yaklaşık 4 lira 60 kuruşluk yeni bir zam daha geldi. Bazı kentlerde mazot fiyatı 100 lirayı aştı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 80.31 TL
Motorin litre fiyatı: 100.31 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 80.12 TL
Motorin litre fiyatı: 100.19 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 81.25 TL
Motorin litre fiyatı: 101.43 TL
LPG litre fiyatı: 35.09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 81.52 TL
Motorin litre fiyatı: 101.7 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL