Motorinin ardından benzine de indirim geldi: 9 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrolün varilinin, uluslararası piyasalarda 75,71 dolara kadar gerilemesi sonrası akaryakıta üst üste indirim geldi.

Motorine 1 lira 30 kuruşluk ve 88 kuruşluk fiyat indirimi sonrası benzinde de indirim pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarında, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirim yapıldı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 32,86 liradan satılıyor.

İzmir’de motorinin litre fiyatı ortalama 36,27 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33,72 liradan satılıyor.

Ankara’da motorinin litre fiyatı ortalama 36,07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33,62 liradan satılıyor.