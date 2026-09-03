Motorinin ardından benzine de zam geliyor!

Eylül ayının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarındaki artış beklentilerine bir yenisi daha eklendi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, Tüpraş fiyat formülasyonu üzerinden yapılan hesaplamalarda benzinin litre fiyatı için KDV dahil 3,29 TL’lik artış hesaplandı. Dağıtım ve pompa fiyatlandırmasının ardından sürücülere yansıyacak zam miktarının ise litre başına 2,47 TL olması bekleniyor.

Yeni fiyatlar 4 Eylül’de pompaya yansıyacak

Beklentinin gerçekleşmesi durumunda, 2,47 TL’lik benzin zammının 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 00.01’den itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Ancak söz konusu rakam henüz kesinleşmiş bir tarife değil. Nihai fiyatlar, dağıtım şirketi, istasyon ve şehre bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir.

Zam sonrası benzin fiyatları

İstanbul Avrupa: Güncel fiyat 74,35 TL — Yeni fiyat 76,82 TL

İstanbul Anadolu: Güncel fiyat 74,21 TL — Yeni fiyat 76,68 TL

Ankara: Güncel fiyat 75,33 TL — Yeni fiyat 77,80 TL

İzmir: Güncel fiyat 75,62 TL — Yeni fiyat 78,09 TL