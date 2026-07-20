Motorinin litre fiyatına zam bekleniyor

ABD-İran geriliminin küresel piyasalarda yarattığı belirsizlik enerji fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol stoklarındaki düşüş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler nedeniyle akaryakıtta yeni bir fiyat artışı gündeme geldi.

Motorine kaç lira zam yapılacak?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1,12 lira zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu artışın yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Motorin yeni zamla beraber ne kadar olacak?

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, doğu illerinde ise 77,09 liradan satılması bekleniyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 65.69 TL

Motorin litre fiyatı: 73.13 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 65.54 TL

Motorin litre fiyatı: 72.98 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 66.66 TL

Motorin litre fiyatı: 74.25 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 66.94 TL

Motorin litre fiyatı: 74.52 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL