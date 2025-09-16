Motorlu araçlar ve römorklarına ilişkin düzenleme! AB standartları ile uyumlu olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu araçlar ve römorklar için AB uyumlu yeni güvenlik yönetmeliğini devreye aldı. Düzenlemeye göre, 7 Temmuz 2026’dan itibaren her araç benzersiz VIN numarası taşıyacak, çarpışma testi ve yüksek voltajlı sistem güvenliği zorunlu olacak.
Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve yapım özellikleri Avrupa Birliği'ne (AB) uyum kapsamında yeniden düzenlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Temmuz 2026'da uygulamaya girecek
Buna göre, tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi 7 Temmuz 2026 olarak belirlendi. 7 Temmuz 2027 tarihinden itibaren belirtilen çekme kabiliyetine ilişkin teknik şartlara uymayan araçların piyasaya arzına, tesciline ve hizmete girmesine izin verilmeyecek.
Çarpışma testi ve yüksek voltajlı sistem güvenliği zorunlu olacak
Bağlanma sistemleri, çarpışma testi, yakıt sistemi bütünlüğü ve yüksek voltajlı elektrik güvenliği ile ilgili şartlar da güncellendi. Her araç üzerine bir araç tanıtım numarası (VIN) işaretlenecek. VIN benzersiz olacak ve kesin şekilde belirli bir araca atanacak. İmalatçı, VIN numarası aracılığıyla aracın 30 yıllık bir süre boyunca izlenebilirliğini sağlayacak.