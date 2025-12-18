Motorlu taşıtta ÖTV geliri devletin kasasını doldurdu!

2025 yılı sona yaklaşırken, Türkiye otomotiv pazarındaki hareketlilik devletin kasasına rekor vergi geliri olarak yansıdı. Otomobil satışlarındaki artışla birlikte, bütçe hedeflerine büyük ölçüde yaklaşıldı. Özellikle motorlu taşıt ÖTV geliri kaleminde elde edilen rakamlar, yıl sonu beklentilerini şimdiden doğruluyor.

Motorlu taşıt ÖTV geliri beklentileri aşıyor

Yılın ilk 11 ayını geride bıraktığımızda, devletin otomotiv sektöründen elde ettiği vergi gelirinde çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Otomotiv pazarı geçen yıla göre %9,63 oranında büyüme kaydederken, tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bu büyümeyi katlayarak %46,38 oranında arttı. Bu artışla birlikte toplam motorlu taşıt ÖTV geliri 655 milyar TL seviyesini geride bıraktı.

Yalnızca Kasım ayında 77 milyar TL’lik bir ÖTV tahsilatı gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 52 milyar TL seviyesindeydi. Geçtiğimiz yılın toplamında 447 milyar TL toplanmışken, 2025’te bu rakamın çok daha üzerine çıkıldı. Yıl sonu için belirlenen 800 milyar TL’lik hedefe ulaşılmasına ise sadece 145 milyar TL kaldı. Aralık ayında beklenen rekor satışlarla birlikte bu hedefin rahatlıkla tutturulması öngörülüyor.

Konuyla ilgili verileri değerlendiren uzmanlar, pazar büyümesi ile vergi geliri artışı arasındaki makasa dikkat çekiyor. Pazarın %10 civarında büyümesine rağmen vergi gelirinin %46 artması, araç fiyatlarındaki yükselişin ve vergi dilimlerindeki değişimlerin bir sonucu olarak yorumlanıyor.

Pazar %10 büyüdü, ÖTV geliri %46 arttı



Kazanan yine devlet...



11 ayda 655 milyar TL'lik rekor ÖTV tahsilatı..



11 ay sonunda Türkiye otomotiv pazarı %9,63 büyürken, devletin otomotivden tahsil ettiği ÖTV geliri %46,38 artarak 655 milyar TL’yi aştı.



Bu tablo şunu söylüyor:

👉… pic.twitter.com/Gjj4CoxRqB — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 15, 2025

Pazar verileri ve SUV hakimiyeti

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde toplamda 1.176.780 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre %10,16’lık bir artışı ifade ediyor. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında ise 938.177 adetlik bir hacim görülüyor. Hafif ticari araç pazarı da büyümeyi sürdürerek 238.603 adede ulaştı.

Shitdelete'nin derlediği habere göre, satışların detaylarına inildiğinde, Türk tüketicisinin tercihinin değişmediği görülüyor. Pazarın %82,7’sini vergi oranları nispeten daha düşük olan A, B ve C segmenti araçlar oluşturuyor. Gövde tipi tercihlerinde ise SUV modelleri açık ara liderliğini koruyor. Satılan her 100 araçtan yaklaşık 63’ü SUV gövde tipine sahip. SUV’ları %22,4 pay ile Sedan ve %14,2 pay ile Hatchback modeller takip ediyor.

Yakıt türlerine göre dağılımda ise benzinli otomobiller %47,2 pay ile liderliğini sürdürürken, hibrit araçlar %26,9 ile ikinci sırada yer alıyor. Elektrikli otomobillerin pazar payı ise %17,8 seviyesine ulaşmış durumda.