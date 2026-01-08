Motosiklet kasklarında ek gümrük vergisi kaldırıldı

Son dönemde Türkiye'de motosiklet kullanımıyla ilgili güvenlik önlemleri önemli ölçüde artırıldı.

Trafik kazalarını azaltmak amacıyla kask kullanımı uzun süredir zorunlu tutulurken, 4 Kasım 2025'te yürürlüğe giren yönetmelikle koruyucu eldiven ve gözlük takma zorunluluğu da getirildi.

Bu adımlar, sürücü ve yolcu güvenliğini ön plana çıkarırken, ekipman maliyetleri kullanıcılar için belirleyici bir faktör haline geldi. İşte bu noktada Ticaret Bakanlığı'ndan sevindirici bir haber geldi.

Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre motosiklet kasklarında yüzde 20 oranındaki ek gümrük vergisi, Ocak 2026'dan itibaren kaldırıldı.

Tüketicinin beklentisi yanıt niteliğinde

Ticaret Bakanlığı'nın bu kararı, motosiklet kullanıcılarının uzun süredir dile getirdiği taleplere yanıt niteliğinde oldu.

İthal kasklardaki ek vergi yükü, fiyatları artırarak kaliteli ekipmana erişimi zorlaştırıyordu.

Bakanlık, güvenlik ekipmanlarının yaygınlaşmasını teşvik etmek ve ithalat maliyetlerini düşürmek amacıyla bu adımı attı.

Sektör temsilcileri ve kullanıcı dernekleri, kararın trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor.

Fiyatlarda indirim beklentisi

Ek verginin kaldırılmasıyla ithal motosiklet kasklarında yüzde 20'ye varan indirimler öngörülüyor. Örneğin, ortalama 10 bin lira civarındaki bir kaskın fiyatı 8 bin lira seviyelerine gerileyebilecek.

Bu gelişme, özellikle moto kuryeler, günlük kullanıcılar ve motosiklet tutkunları için önemli bir maliyet avantajı yaratacak. Satıcılar, stok yenilemeleriyle birlikte kısa sürede fiyat ayarlamaları yapılacağını ifade ediyor.

Sektör ve kullanıcılar üzerindeki etkileri

Düzenleme, sadece kasklarla sınırlı kalmayıp diğer koruyucu ekipmanlar için de emsal oluşturabilir. Eldiven ve gözlük zorunluluğunun getirildiği bir dönemde, kask fiyatlarındaki düşüş güvenlik bilincini daha da güçlendirecek.

Sektör temsilcileri, uygun fiyatlı kaliteli ekipmanların kullanımını artırarak kaza sonuçlarının hafifleyeceğini vurguluyor.

Ticaret Bakanlığı'nın bu hamlesi, motosiklet sektöründe olumlu bir ivme yaratacak. Kullanıcılar, benzer indirimlerin diğer ekipmanlara da yayılmasını umuyor. 2026 yılı, güvenlik önlemlerinin maliyet yükü olmadan daha etkili uygulanacağı bir dönem olabilir.