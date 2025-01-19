Motosikletçilerden köprü geçiş ücretlerine gelen zamlara tepki: Makul düzeye indirilmeli

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yapılan zamlar, 13 Ocak itibarıyla uygulamaya konuldu. Buna göre, motosiklet geçiş ücretine yüzde 187 oranında zam yapılarak, geçiş ücreti 60 TL'den 175 TL'ye yükseldi. Türkiye Motosiklet Platformu çağrısıyla bir araya gelen motosiklet sürücüleri protesto sürüşü gerçekleştirdi. Kozyatağı'ndan hareket ederek Avrasya Tüneli'nin önünden geçtikten sonra Kadıköy'de sürüşü sonlandıran motosikletliler, rıhtımda basın açıklamasında bulundu. Açıklama şu şekilde:

"Avrasya Tüneli'nde motosikletlere reva görülen geçiş ücretlerindeki fahiş artış ile ilgili tepkimize destek veren dostlarımız, otoyollar, köprüler, tüneller sizce niçin yapılır? Tabi ki hayatı kolaylaştırmak için yapılır. Peki hedef kitle kimlerdir? Her türlü taşıt kullananlar. Yeterliliğe sahip araçlar. Toplumun temeli olan insanlar. Sizler, bizler...

"Bizlerin mutlu olabilmesi içinse emeğimizin çalınmaması gerekir"

İnsanın amacı nedir? Toplum içinde iyi bir yer, maddi gelir ve mutlu bir aile... Bunların temelinde ise emeğin karşılığını alabilmek yatıyor Mutlu bir toplum mutlu ailelerden oluşur. Bizlerin mutlu olabilmesi içinse emeğimizin çalınmaması gerekir.

Konuşmaya böyle bir giriş yapmamızın nedeni ise emeğimizin, ekmeğimizin elimizden alınmasına karşı çıkmamızdır. Yeni sene ile birlikte bütün otoyollar, köprüler, tüneller için geçişlerde belirli oranda ücret artışına gidildi. Ama Avrasya Tüneli'nde motosikletlerin geçiş ücreti emsali olmayacak şekilde 7 artırıldı. 60 TL'den 175 TL'ye çıkarıldı. İşte emek hırsızlığı budur.

Avrasya Tünelinden açıldığından bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon motosikletli geçmiştir. Bu geçenlerin çoğuda ekmeğini motosikleti üzerinde arayan emekçi kardeşlerimiz kuryelerdir.

Hatırlatalım; 2022 yılında Türkiye Motosiklet Platformu'nun girişimlen ve dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nun desteğiyle Avrasya Tüneli'nin motosikletçilerin kullanımına açılması, motosiklet kullanıcılan için güvenli ve hızlı bir ulaşım seçeneği sunmuştur. Bu karar, özellikle kötü hava koşullarında motosiklet sürücülerinin hayatını koruyan önemli bir adım olarak takdirle karşılanmıştır.

"Artırılan geçiş ücreti, motosiklet kullanıcılarının tüneli kullanmasını ekonomik olarak da imkansız hale getirmiştir"

Avrasya Tüneli aynı zamanda kötü hava şartlarında motosikletçilerin canlarını da korumaktadır. Bu durum Avrasya Tünelini diğer altyapı uygulamalarından farklı kılmaktadır. Dolayısıyla ücretlerde artış değil İş Sağlığı Güvenliği kapsamında özellikle motosikletçiler için aksine indirim uygulanmalıdır.

Artırılan geçiş ücreti, motosiklet kullanıcılarının tüneli kullanmasını ekonomik olarak da imkansız hale getirmiştir. Unutulmamalıdır ki, Mega kentler başta olmak üzere bütün yerleşim alanlarında trafiğin sorun olmaktan çıkarılmasının tek yolu motosiklet kullanımını özendirmek ve denetimleri artırarak, eğitime önem vererek, motosiklet kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Özellikle Avrasya Tünelinde uygulamaya giren motosikletler için yapılan ücret artışının geri alınmasını veya makul düzeye indirimesini talep ediyoruz."