Movus, dört farklı şehirde yeni kapasite oluşturdu

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye genelinde geniş depolama kapasitesiyle faaliyet gösteren Movus Lojistik, farklı şehirlerde hayata geçirdiği yeni depo yatırımlarıyla operasyonel altyapısını genişletiyor. Şirket, Şanlıurfa’da 10 bin metrekare, Kayseri’de 5 bin metrekare ve Erzurum’da 4 bin metrekare kapalı alanı hizmete alırken, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 11 bin 700 metrekare kapalı alana sahip bir depolama tesisi için de temaslarını sürdürüyor.

Movus Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Köseler, şirketin büyüme stratejisinin saha yatırımları ve entegre lojistik çözümler üzerine kurulu olduğunu belirterek, yeni yatırımların bölgesel hizmet kabiliyetini güçlendirdiğini söyledi. Köseler, şirketin Türkiye genelinde farklı sektörlere uçtan uca lojistik hizmet sunduğunu ifade etti.

Yeni devreye alınan alanlarla birlikte depolama kapasitesini artırdıklarını kaydeden Köseler, “Şanlıurfa, Kayseri ve Erzurum’da faaliyete geçirdiğimiz yeni kapalı alanlar, sadece metrekare artışı anlamına gelmiyor. Bu yatırımlar, müşterilerimize daha yakın konumlanmamızı ve operasyon süreçlerini daha verimli yönetmemizi sağlıyor. Bölgesel üretim ve ticaret hacmindeki gelişmeleri dikkate alarak altyapımızı güçlendiriyoruz. Çerkezköy’de planladığımız yeni depo alanı da özellikle Marmara Bölgesi’ndeki operasyonlarımız açısından stratejik önem taşıyor. Depolama kapasitemizi artırırken aynı zamanda dağıtım ağımızı da daha etkin hale getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Bölgesel dağıtım kabiliyetimizi daha da güçlendiriyoruz

Kontrat lojistiği kapsamında depolama hizmetlerinin yanı sıra yurtiçi parsiyel ve komple taşımacılık, ekspres taşımacılık ve proje taşımacılığı hizmetleri sunduklarını belirten Köseler, yeni yatırımların sevkiyat süreçlerine de olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Operasyonların entegre yazılım sistemleri üzerinden yönetildiğini aktaran Köseler, şöyle konuştu:

“Lojistikte rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri, süreçlerin doğru planlanması ve anlık olarak izlenebilmesidir. Biz de tüm operasyonlarımızı kendi geliştirdiğimiz dijital altyapı üzerinden yönetiyoruz. Depo içi hareketlerden sevkiyat planlamasına kadar her aşamayı entegre bir sistemle takip ediyoruz. Yeni açtığımız tesisler bu sistemle uyumlu şekilde çalışıyor. Böylece hem hata oranlarını düşürüyor hem de müşterilerimize zamanında ve güvenli hizmet sunuyoruz. Bölgesel dağıtım kabiliyetimizi artırarak Türkiye genelinde daha dengeli bir operasyon ağı oluşturmayı hedefliyoruz.”

Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere üretim merkezlerine yakın lokasyonlarda konumlandıklarını vurgulayan Köseler, bu sayede tedarik zinciri süreçlerinde hız ve esneklik sağladıklarını söyledi.

İstihdamı yatırımlara paralel artırıyor

Yeni depo yatırımlarıyla birlikte istihdamın da kademeli olarak artacağını dile getiren Burak Köseler, insan kaynağını şirketin en önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade etti. Kadın istihdamına özel önem verdiklerini dile getiren Köseler, "Operasyonel büyümemizi nitelikli insan kaynağıyla destekliyoruz. Yeni tesislerimizle birlikte bulunduğumuz bölgelerde istihdama katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Kadın çalışan oranımızı artırmaya yönelik politikalarımız devam ediyor. Lojistik sektöründe fırsat eşitliğini destekleyen bir yaklaşım benimsiyoruz. Çalışanlarımızın eğitimine ve mesleki gelişimine yatırım yaparak kurumsal yapımızı güçlendiriyoruz. Büyüme hedeflerimizi sadece kapasite artışı olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve dengeli bir gelişim modeli olarak ele alıyoruz" açıklamasını yaptı.