MSB, Genelkurmay, Kuvvet komutanlıkları ve MSÜ’den personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak.

Memurluk ve uzman yardımcılığı için başvurular 31 Ocak'a kadar MSB'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Bakanlığın internet sitesinde yer alacak.