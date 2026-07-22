MSB'den Kanal İstanbul açıklaması: Gerekli tedbirler alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna "çılgın proje" olarak tanıttığı Kanal İstanbul'un planlanan güzergâhında konut projelerinin yapımı sürüyor. Projenin çevresel etkilerine yönelik tartışmalar devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin güvenlik ve savunma planlaması üzerindeki olası sonuçlarının da kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini gündeme taşıdı.

Konuyu Meclis’e taşıyarak soru önergesi veren Yanıkömeroğlu, özellikle İstanbul’un batısında oluşacak yeni su yolu nedeniyle bölgenin kara bütünlüğü, Trakya ile İstanbul arasındaki bağlantılar, kriz dönemlerinde askeri ve lojistik hareketlilik ile savunma hatlarının durumu konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu kaydetti.

Kanal İstanbul'un güvenlik boyutu meclis gündeminde

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yanıkömeroğlu, Bakan Güler’e, “Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin bakanlığınızca veya kurumlar arası düzeyde hazırlanmış bir güvenlik ve savunma etki analizi bulunmakta mıdır? Kanal İstanbul’un Trakya ile İstanbul arasındaki kara bütünlüğü, askeri hareketlilik ve lojistik intikal kapasitesini etkilemesi söz konusu mudur? Çatalca hattı başta olmak üzere İstanbul’un batısındaki savunma planlamasına etkileri konusunda Genelkurmay Başkanlığı veya ilgili kuvvet komutanlıklarından görüş alınmış mıdır?” sorularını yöneltti.

Gerekli tedbirler alınıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önergeye verdiği yanıtta, “Kanal İstanbul Projesi’nin savunma planlaması, güvenlik, lojistik ve ulaştırma alanlarına yönelik etkilerinin detaylı analizi ilgili birimlerle koordineli olarak yapılmakta olup, gerekli tedbirler alınmaktadır” dedi.