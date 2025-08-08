  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. MSCI, 4 Türk şirketini küresel standart endeksinden çıkardı!
Takip Et

MSCI, 4 Türk şirketini küresel standart endeksinden çıkardı!

Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI (Morgan Stanley Capital International), düzenli inceleme süreci kapsamında Türkiye’den dört önemli şirketi küresel standart endeksinden çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSCI, 4 Türk şirketini küresel standart endeksinden çıkardı!
Takip Et

Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI (Morgan Stanley Capital International), gerçekleştirdiği rutin inceleme sonucunda Türkiye’den dört önemli şirketi küresel standart endeksinden çıkardı.

Küresel standart endeksinden çıkarıldı

MSCI tarafından gece saatlerinde yayımlanan ağustos ayı endeks değişiklikleri raporuna göre, Coca Cola İçecek (CCOLA), Pegasus Hava Yolları (PGSUS), Sasa Polyester (SASA) ve Şişecam (SISE) hisseleri küresel standart endeksinden çıkarıldı.

Bu değişikliklerin ardından Türkiye'den küresel standart endekse yeni bir hisse eklenmedi. Söz konusu değişiklikler 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Faiz indirimiyle tüketiciler bankalara akın etti! İşte en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri!Faiz indirimiyle tüketiciler bankalara akın etti! İşte en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri!Ekonomi

 

ABD vergileri küresel otomotiv şirketlerine pahalıya patladıABD vergileri küresel otomotiv şirketlerine pahalıya patladıKüresel Ekonomi

 

Ekonomi
Hazine, haftaya iki ihale düzenleyecek
Hazine, haftaya iki ihale düzenleyecek
SPK, Türk Telekom ve QNB Bank'ın yurt dışında tahvil ihraç etmesine izin verdi
SPK, Türk Telekom ve QNB Bank'ın yurt dışında tahvil ihraç etmesine izin verdi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
Futbolun beyni sportif direktörlük (1)
Futbolun beyni sportif direktörlük (1)