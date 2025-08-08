MSCI, 4 Türk şirketini küresel standart endeksinden çıkardı!

Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI (Morgan Stanley Capital International), gerçekleştirdiği rutin inceleme sonucunda Türkiye’den dört önemli şirketi küresel standart endeksinden çıkardı.

Küresel standart endeksinden çıkarıldı

MSCI tarafından gece saatlerinde yayımlanan ağustos ayı endeks değişiklikleri raporuna göre, Coca Cola İçecek (CCOLA), Pegasus Hava Yolları (PGSUS), Sasa Polyester (SASA) ve Şişecam (SISE) hisseleri küresel standart endeksinden çıkarıldı.

Bu değişikliklerin ardından Türkiye'den küresel standart endekse yeni bir hisse eklenmedi. Söz konusu değişiklikler 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.