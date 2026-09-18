MSCI'dan Türkiye piyasaları için 'istişare süreci' uyarısı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye’de finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri izlediğini ve “Kasım 2026 Endeks İncelemesi öncesinde Türkiye’ye yönelik uygulama konusunda daha fazla bilgilendirme yapacağını” söyledi.

MSCI, Bloomberg’in sorularına verdiği yazılı yanıtta “Uluslararası yatırımcılar, nihai faydalanıcı sahipliğinin ayrıntılı ve zamanında açıklanması, koordineli işlem davranışlarına karşı güçlü gözetim ve yaptırım ile yapısal olarak bozulmuş fiili dolaşım oranı sergileyen menkul kıymetlerin belirlenmesi ve bunlara yönelik uygulamalar için şeffaf, kurallara dayalı bir çerçeve dahil olmak üzere daha fazla ilerleme görmek istediklerini iletti.

Kasım incelemesine kadar Türkiye piyasasında yeterli, somut ve güvenilir bir ilerleme görülmemesi halinde MSCI, Türkiye ve menkul kıymetlerine yönelik uygun uygulama konusunda bir istişare süreci başlatabilir.

Uluslararası kurumsal yatırımcılar, bazı küçük ölçekli halka açık şirketlerle yakın bağlantılı fonların portföylerindeki varlıkları içeren ve fiili dolaşım oranı tahminlerini yapay olarak şişirme etkisi yaratan olası koordineli işlem davranışlarının tekrar eden örneklerine dikkat çekti” ifadelerini kullandı.