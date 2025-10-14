MTA, 4 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyecek
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Ağrı, Mersin, Adana ve Manisa’daki jeotermal alanlar için ihale düzenleyecek.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Ağrı, Mersin, Adana ve Manisa’daki 4 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyecek.
MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ağrı'nın Diyadin Davut, Mersin'in Akdeniz Demirhisar, Adana'nın Çukurova Kuzgun ve Manisa'nın Salihli Acıdere bölgelerindeki 4 ruhsatlı jeotermal alan kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.
Muhammen bedelleri 12 milyon 169 bin lira ile 46 milyon 631 bin lira arasında değişen alanların ihaleleri, 3 Kasım'da MTA Genel Müdürlüğünde yapılacak.