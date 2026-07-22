MTB/Özdemir: Müstahsil makbuzunun ibrazı yeniden zorunlu hale getirilmeli

AHMET YİĞİT / MERSİN

Tarım ürünlerinin üreticiden alıcıya satışını resmî olarak belgelendiren müstahsil makbuzunun, ürün hareketlerinin kayıt altına alınmasında temel işlev gördüğünü vurgulayan Özdemir, "Müstahsil makbuzu sayesinde ürünün üreticisi, alıcısı, miktarı, satış bedeli ve işlem tarihi resmî olarak kayıt altına alınmaktadır. Böylece ürünün üreticiden başlayarak izlenebilirliği sağlanmakta, kayıt dışı ticaretin önüne geçilmektedir" dedi. İlk alımın müstahsil makbuzu ile belgelendirilmesinin sahte belge kullanımını da önemli ölçüde engellediğini belirten Özdemir, bu sistemin vergi kayıplarının azaltılmasına ve kayıtlı ekonominin güçlenmesine büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Tarım politikalarına veri sağlıyor

Özdemir, müstahsil makbuzlarının sadece mali denetim açısından değil, tarımsal üretim planlaması açısından da önemli veriler oluşturduğunu belirterek, ürün bazında üretim miktarlarının, bölgesel üretim desenlerinin ve pazara arz edilen ürün miktarlarının bu sayede takip edilebildiğini ifade etti.

Bu verilerin üretim planlaması, piyasa analizleri ve tarım politikalarının oluşturulmasında önemli bir kaynak olduğuna dikkat çeken Özdemir, kayıtlı üretimin hem kamu yönetimi hem de sektör açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Tarımsal destekleme sisteminde müstahsil makbuzunun yeniden zorunlu hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Abdullah Özdemir, şu değerlendirmede bulundu:

"Müstahsil makbuzları sayesinde gerçekten üretim yapan çiftçilerin tespiti kolaylaşmakta, üretim yapmayan kişilerin haksız desteklerden yararlanmasının önüne geçilebilmektedir. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi'nde beyan edilen ürünlerle fiili satışların karşılaştırılması mümkün olmaktadır." Son iki yıldır tarımsal destekleme ödemelerinde müstahsil makbuzu ibrazı şartının kaldırılmasının, yıllardır yürütülen kayıt altına alma çalışmalarını olumsuz etkilediğini ifade eden Özdemir, bunun uygulamayı fiilen zayıflattığını söyledi.

Özdemir, "Yasal zorunluluk olmasına rağmen müstahsil makbuzu uygulaması, tarımsal desteklerle ilişkisinin kopması nedeniyle fiilen keyfi bir uygulama haline gelmiştir. Bu durum kayıt dışı ürün ticaretini artırma riski taşımaktadır" dedi.

Vakit kaybetmeden hayata geçmeli

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, tarım sektöründe kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi, vergi güvenliğinin sağlanması, haksız destek ödemelerinin önlenmesi ve gıda arz zincirinde izlenebilirliğin artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gerekli düzenlemeleri vakit kaybetmeden hayata geçirmesi gerektiğini belirterek, tarımsal destekleme ödemelerinde müstahsil makbuzu ibrazının yeniden zorunlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.