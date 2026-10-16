MTSO/ Sadıkoğlu: Ödenemeyen KOSGEB kredileri yeni yaralar açıyor, düzenleme yapılmalı

6 Şubat depremlerinin ardından ekonomik hayatı yeniden canlandırmak, ayakta kalma mücadelesi veren işletmelere nefes aldırmak amacıyla KOSGEB tarafından uygulamaya konulan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında verilen geri ödemeli krediler, bugün depremzede işletmeler için yeni bir mağduriyete dönüşüyor. Kredilerin taksitlerinin bu yılın mart ayında ödenmeye başlanmasıyla birlikte, ekonomik sıkıntılarını aşamayan ve borçlarını ödeyemeyen işletmeler zor durumda kaldı.

Çok sayıda işletme ödeme güçlüğü yaşarken, KOSGEB tarafından bazı işletmeler hakkında hukuki süreçlerin başlatılmış durumda. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, geri ödeme takvimi başlamadan önce defalarca yetkililere çağrıda bulunarak depremzede işletmelerin mevcut şartlarda bu borçları ödeme imkânına sahip olmadığını dile getirmişti.

Sadıkoğlu, destek borçlarının silinmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise en az iki yıl ertelenmesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile de görüşerek talebini doğrudan iletmişti. Aradan geçen sürede işletmelerin ekonomik şartlarında beklenen iyileşmenin sağlanamadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, bugün gelinen noktada borçlarını ödeyemeyen işletmeler hakkında hukuki süreçlerin başlatılmasının yeni mağduriyetler ortaya çıkardığını vurguladı.

Depremin üzerinden üç yılı aşkın süre geçmesine rağmen bölgedeki işletmelerin önemli bir bölümünün hala sermaye kaybı, müşteri azalması, artan maliyetler ve finansmana erişim sorunlarıyla mücadele ettiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, desteklerin bölgenin gerçekleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Sadıkoğlu, "Bu destekler depremde ağır yara alan işletmelerimizin yeniden ayağa kalkması, üretime ve ticarete devam edebilmesi için verildi. Ancak bugün borcunu ödeyemeyen işletmelerimiz hakkında hukuki süreçler başlatılıyor. Yaraları sarmak için verilen desteğin yeni yaralar açtığı bir noktaya geldik. Biz daha ödemeler başlamadan işletmelerimizin durumunu anlattık. Bu borçları ödeyebilecek durumda olmadıklarını, en az iki yıl erteleme gerektiğini defalarca dile getirdik. Bugün yaşananlar, bu çağrımızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililere çağrısını yineleyen Başkan Sadıkoğlu, "Deprem bölgesinde işletmelerin ayakta kalması, yalnızca işletme sahiplerinin meselesi değildir. Her işletme istihdam, üretim, ailelerin geçimi ve şehrin ekonomik geleceği demektir. Borcunu ödeyemediği için hukuki süreçle karşı karşıya kalan bir işletmenin yeniden ayağa kalkması daha da zorlaşacaktır. Talebimiz açıktır. Bu borçlar silinmeli, bu mümkün değilse en az iki yıl ertelenmelidir. İşletmeler nefes almadan bölge ekonomisi ayağa kalkamaz. Yetkililerden, daha fazla işletme kapanmadan ve daha fazla mağduriyet yaşanmadan acil çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sorunun yalnızca Malatya ile sınırlı olmadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve diğer deprem illerindeki işletmelerin de benzer ekonomik sıkıntılar yaşadığını vurguladı.