MTSO/Çakır: Atık ithalatı çevre ve lojistik açıdan yeniden ele alınmalı

GÜRAY GÜRDAL

Türkiye'nin stratejik konumunun küresel ticarette yeni fırsatlar sunduğunu ancak bu avantajın doğru ekonomi politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Merkez Bankası'nın uyguladığı ekonomi politikalarını eleştirerek, enflasyonla mücadelede üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Enflasyonu düşürmenin yolunun talebi baskılamak değil, üretimi ve arzı artırmak olduğunu ifade eden Çakır, yüksek faiz ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların özellikle üretici ve ihracatçı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti. Firmaların 2024 yılından bu yana finansmana ulaşmakta zorlandığını ifade eden Çakır, "Üretim yapan işletmelerin yeşil dönüşümünü, dijitalleşmesini ve verimliliğini destekleyecek uzun vadeli finansman modellerine ihtiyaç var. Üreten firmaları kaybedersek yerlerine yenilerini koymak kolay olmayacaktır" dedi.

“Mersin yatırım ve ihracatta öne çıkıyor”

Mersin'in son yıllarda yatırım ve ihracatta önemli ivme yakaladığını belirten Çakır, Çukurova Kalkınma Ajansı desteklerinden en fazla yararlanan firmaların Mersin'den çıktığını söyledi. Kentte çocuk maması, narenciye yan ürünleri, bakliyatın katma değerli işlenmesi, yat üretimi gibi birçok alanda yeni yatırımların hayata geçtiğini belirten Çakır, yürütülen "ürün uzayı" çalışmasıyla Mersin'in rekabet avantajı sağlayacağı sektörlerin belirlendiğini kaydetti. Türkiye'ye gelen ithal atıkların önemli bölümünün Mersin Limanı üzerinden giriş yaptığını söyleyen Çakır, mevcut sistemin hem çevresel risk oluşturduğunu hem de liman operasyonlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. "Her ülke kendi atığını kendi dönüştürmeli" diyen Çakır, şunları söyledi: "Atıkları tamamen almayalım demiyoruz. Ancak işlenmiş, granül hammadde olarak gelsin. Ham atıkların limanlarda tek tek kontrol edilmesi hem çevresel risk oluşturuyor hem de üreticinin hammaddesini geciktiriyor. Günlük yüzlerce atık konteynerinin kontrol edilmesiyle diğer yükler bekliyor, demuraj maliyetleri artıyor. Bunun bedelini de üretici ve tüketici ödüyor." Atık ithalat politikasının çevreyle uyumlu şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Çakır, karbon ayak izinin konuşulduğu bir dönemde gelişmiş ülkelerin atıklarını başka ülkelere göndermesinin sürdürülebilirlik anlayışıyla çeliştiğini aktardı.

“Ana konteyner limanına ihtiyaç var”

Mersin Limanı'nın yüzde 82 doluluk oranıyla çalıştığını belirten Çakır, artan yük hacmi karşısında yeni bir ana konteyner limanının zorunluluk haline geldiğini kaydederek, "Şehrimiz konteyner liman işletmeciliğinde bölge merkezi potansiyeli taşıyor" dedi.