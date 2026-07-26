MTV ikinci taksit ödemelerinde son tarih yaklaşıyor: Gecikenlere faiz uygulanacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. Temmuz dönemine ait ikinci taksit ödemesini henüz gerçekleştirmeyen araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerini yasal süre sona ermeden tamamlaması gerekiyor.

Araç sahipleri ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları da ödeme kanalları arasında yer alıyor.

Süreyi kaçıranlara gecikme faizi uygulanacak

Fiziki ödeme yapmak isteyenler ise vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri, anlaşmalı banka şubeleri ve ATM'ler aracılığıyla MTV taksitlerini yatırabiliyor.

Belirlenen son tarihe kadar ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. Yasal sürenin ardından ödenmeyen vergi tutarına, gecikilen her ay için kanuni oranlarda faiz işletilecek.