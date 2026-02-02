MTV ödemelerinde son gün: Ödeme yapmayanlara ceza gelecek

Motorlu taşıtlar vergisinde yılın ilk taksit ödemesi için bugün son gün. Ödemeler; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

Ödeme yapılmaması durumunda gecikme faizi uygulanacak

Motorlu taşıtlar vergisi, dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da ödenebiliyor. Bunun için plaka,, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri gerekiyor. Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Ödeme yapılmaması durumunda aylık olarak gecikme faizi de uygulanıyor.