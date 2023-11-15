  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. MTV ödemesi için son günler... Geciken daha fazla ödeyecek
Takip Et

MTV ödemesi için son günler... Geciken daha fazla ödeyecek

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ikinci taksitlerin ödemesi için son tarih 30 Kasım. Ödenmezse, aylık yüzde 3.5’lik gecikme zammı söz konusu olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MTV ödemesi için son günler... Geciken daha fazla ödeyecek
Takip Et

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün, Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Kamu alacakları için gecikme zammı yüzde 3,5'e çıktıKamu alacakları için gecikme zammı yüzde 3,5'e çıktıEkonomi

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 3,5 olarak belirlendi. Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesine ise sayı günler kaldı.

İkinci taksitin ödemesinin süresi ise 30 Kasım'da sona erecek. 30 Kasım'a kadar ödenmezse, aylık yüzde 3.5’lik gecikme zammı söz konusu olacak.