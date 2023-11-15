MTV ödemesi için son günler... Geciken daha fazla ödeyecek

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 3,5 olarak belirlendi. Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesine ise sayı günler kaldı.

İkinci taksitin ödemesinin süresi ise 30 Kasım'da sona erecek. 30 Kasım'a kadar ödenmezse, aylık yüzde 3.5’lik gecikme zammı söz konusu olacak.