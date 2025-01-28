MTV'nin ilk taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
1 Ocak'ta başlayan 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödeme dönemi 31 Ocak'ta bitecek.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri birçok kanaldan yapılabiliyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından yapılabiliyor.
MTV ödemeyenlere gecikme faizi uygulanacak
31 Ocak'a kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.
Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez ödeniyor. MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.