Muayene katılım ücretlerine zam geldi

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde ödenecek katılım paylarında güncelleme yapıldı. "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 24 Mart 2013'te yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamasına devam edilecek.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Bakanlığa bağlı hastanelerde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinde, tıp fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 26 lira katılım payı alınacak.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı olarak 60 lira tahsil edilecek.

Aile hekimlerinden yönlendirilen hastalar

Sağlık Bakanlığınca sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayeneleri için katılım payı 13 lira olarak uygulanacak.

Böylece sevk zincirinin etkinleştirilerek hastaların 2. ve 3. basamak hastanelere aile hekimleri üzerinden gelmelerinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Tebliğin "Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı" başlıklı maddesinin ikinci fıkrasında da değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, her bir reçete için 3 kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3,76 lira; 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1,25 lira olmak üzere katılım payı alınacak.

Tebliğde yapılan değişiklikler, yarından itibaren geçerli olacak.