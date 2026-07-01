Muayene ücretleri arttı: Sağlıkta zam enflasyonu artırabilir

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Resmi Gazete'de yayımlanan, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişiklikle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanan muayene katılım payları artırıldı.

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren artışa göre, ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında hekim ve diş hekimi muayeneleri için katılım payı 50 TL olarak uygulanırken, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak devlet hastaneleri ile devlet üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde muayene katılım payı 90 TL olarak belirlendi.

Vakıf üniversiteleri ve aile hekimi düzenlemesi

Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, ayrıca ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı 100 TL olacak.

Düzenlemeyle birlikte aile hekimlerinin sevkiyle gerçekleştirilen muayenelerde katılım payının yüzde 50 indirimli tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinin sevkiyle sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlar daha düşük katılım payı ödeyecek.

Yılbaşında zam geri alınmıştı

Muayene katılım payları geçen yıl yaklaşık 5 kat artırılarak 45 TL'ye yükseltilmişti. Yapılan artış kamuoyundan tepki çekerken, enflasyonu da artırıcı etkisi olduğu nedeniyle geri alınarak muayene katılım payı 20 TL'ye indirilmişti.

Artışın enflasyona etkisi

1 Temmuz itibarıyla yapılan artışın enflasyonist etkisine yönelik ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, yeni düzenlemede yüzde 90'ın üzerinden yüzde 240'lara varan önemli artışlar söz konusu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Yılın ilk ayında yüzde 30'lar seviyesinde artış yapılmıştı. TÜFE'de yansımasında ise sağlık bileşeninin ayakta hizmetler alt kaleminde yüzde 20'ler seviyesinde yükseliş gözlemlemiştik. Benzer yansımayı ve bu alt bileşenin TÜFE'de yaklaşık yüzde 1 seviyesinde ağırlığını dikkate aldığımızda, Temmuz enflasyonuna 0,6-1,6 puan arasında, ortalamada 1 puan civarında bir ek yük hesaplıyoruz.”