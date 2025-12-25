Mücbir sebep hali sona eren mükellefler için bazı vergi süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali sona eren mükellefler için bazı vergi ve hizmetlere ilişkin beyan, ödeme ve e-defter süreleri yeniden düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu sirküleri, Başkanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 30 Kasım itibarıyla mücbir sebep hali sona eren Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerin vermesi gereken bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ile e-defterlerin oluşturulması, imzalanması ve GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesine ilişkin süreler uzatıldı.

Damga vergisi beyannamelerinin verilmesi ve bu vergilerin ödenmesi için son tarih 20 Ocak 2026 olarak belirlendi. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan mükellefler tarafından verilmesi gereken katma değer vergisi beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süresi 21 Ocak 2026’ya uzatıldı. Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile katma değer vergisi beyannamelerinin verilmesi ve bu kapsamda tahakkuk eden vergilerin ödenmesi için son tarih ise 23 Ocak 2026 oldu.

Elektronik defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile elektronik defter ve berat dosyalarının GİB sistemine yüklenmesine ilişkin süreler de 5 Haziran 2026'ya ertelendi.

Mücbir sebep halinin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken KDV beyannameleri ile ba-bs bildirimlerinin verilme süreleri ve bu beyannamelere bağlı vergilerin ödeme süreleri de yeniden belirlendi. Ayrıca 2022, 2023 ve 2024 dönemlerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi ile bu vergilerin ödenmesine ilişkin süreler de düzenleme kapsamına alındı.

Öte yandan, mücbir sebep nedeniyle beyanname verme ve ödeme süreleri uzatılan alacaklar için faizsiz taksitlendirme imkanından yararlanılmasına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri de yeniden düzenlendi. Borçluların 24 ay faizsiz taksit imkanından yararlanabilmeleri için, bu sirküler kapsamındaki alacaklar açısından belirlenen sürelerde, diğer amme alacakları için ise en geç 2 Mart 2026'ya kadar başvuruda bulunmaları gerekecek.