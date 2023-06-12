Mücevherciler gençlerle dünyayı fethedecek

İMAM GÜNEŞ

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin (MİB) desteğiyle mücevher sektörüne teknoloji üretmek ve eğitim vermek için kurulan Mücevher Teknolojileri Araştırma Merkezi - Jewellery Technology Research (JTR) tarafından farklı illerde düzenlenen pırlanta eğitimi programı ilk mezunlarını verdi. Mücevher sektörüne nitelikli gençler yetiştirmek amacıyla JTR tarafından ücretsiz olarak düzenlenen eğitim programlarının ilk etabı sonunda 700 kişi diploma aldı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın’ın ev sahipliğinde düzenlenen JTR Mezunları Diploma Töreni’ne Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve JTR CEO’su Mehmet Can Özdemir katıldı.

Türkiye’nin dünya mücevher ihracatında ilk üç ülke arasında olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sektördeki en önemli sorunun insan kaynağında olduğunu, bu açıdan yapılan eğitimlerin kıymetli olduğunu söyledi. Yaklaşık 700 kişinin sertifika aldığını hatırlatan Gürcan, “Bu kişiler sertifika alarak ürettiği ürünleri dünyaya pazarlayacak. Sektörde yaklaşık 6 bin imalatçı-ihracatçı firma var. Bu sayının da hızla artması ve daha çok kanaldan ihracat yapması önemli. Biz de bakanlık olarak gençlere yönelik KGF desteği veriyoruz. 35 yaşına kadar olan gençlerimiz desteklerden yararlanıp işlerini kurabilirler. Bugüne kadar her zaman yatırımcının, ihracatçının yanında olduk. Bu politikamızı sürdüreceğiz” dedi.

İhracatta hedef 7,5 milyar doları aşmak

Göreve geldiklerinden bu yana üretimi ve ihracatı geliştirecek çalışmalar yaptıklarını ifade eden MİB Başkanı Burak Yakın da yapılan çalışmaların meyvelerini aldıklarını kaydetti. Sonuçların umut verici olduğunu dile getiren Yakın, “Hem sayısal hem niteliksel olarak eğitimlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Geçen yıl başta hammaddeye ulaşımda yaşanan olumsuzluklar olmak üzere dünyada birçok sıkıntılı süreç yaşandı. Buna rağmen 6 milyar dolara yakın ihracat sağladık. Bu yıl ise ihracatımızda yüzde 20’lik artışımız var. Amacımız ihracatımızı yılsonunda 7,5 milyar doların üzerine çıkarmak. Aynı zamanda sektörümüze yeni ihracatçı firmalar kazandırmak istiyoruz. Üye sayımızı yüzde 39 artışla 936’dan 1306’ya çıkardık; kısa sürede 2 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Dünyaya teknoloji ihraç edecek

Bugüne kadar 700 genç ve sektör mensubuna eğitim verdiklerinin altını çizen JTR CEO’su Mehmet Can Özdemir, hedeflerinin yılsonuna kadar 2 bin kişiyi eğiterek sertifika vermek olduğuna dikkat çekti. 2024 yılında ise eğitimde dünyaya açılma planlarının olduğunu vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD, Avrupa ve Ortadoğu’daki eğitim planlarımızı yaptık. Amacımız, dürüst ve adil bir ticaret ile ihracatımızı artırabilmek. JTR olarak 54 ülkeye sertifikasyon ihracatımız var. Dünya Ticaret Örgütü protokolü kapsamında 84 ülkede akreditedeyiz. Bu sertifikalar ihracatımızı doğrudan etkileyecek, artmasına destek olacak. Bunun için dünyanın her noktasındaki alıcılara ulaşarak Türkiye’den dünya standartlarında mücevher alabileceklerini söylüyor, fuarlarımıza davet ediyoruz. Dünyada diğer rakiplerimizin geliştirdiği teknolojilerin bir adım önüne geçecek çalışmalar yapıyoruz. Sentetik elmas ile gerçeğini birbirinden ayıran pırlanta dedektörü Reveal’ı geliştirdik. Uluslararası Pırlanta Konseyi kurallarını takip ederek, bu kurumların denetimini kabul eden dünyadaki iki laboratuvardan biriyiz. Bu cihazla birlikte dünya mücevher sektörüne teknoloji ihraç etmeye başlayacağız.”