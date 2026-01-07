Mudanya'da arazi satışına traktörlü protesto
Bursa Mudanya’da köylüler, Mudanya Belediyesi’nin satışa çıkardığı arazilere tepki göstermek amacıyla traktörlerle eylem yaptı.
ERHAN BEDİR / BURSA
Yaklaşık 797 milyon liralık arazi satış kararını protesto eden vatandaşlar, 50’den fazla traktörle Bursa Mudanya Yolu’ndan Mudanya Belediye binasına yürüdü.
Mudanya’ya bağlı kırsal mahallelerden gelen köylüler, söz konusu arazilerin satışının bölgenin tarımsal geleceğine ve kamu yararına zarar vereceğini savunarak ilçe merkezinde bir araya geldi. Traktörleriyle konvoy oluşturan vatandaşlar, Mudanya Belediye binası önüne gelerek satış kararının geri çekilmesini istedi.
Eylem sırasında “Araziler satılmasın” sloganları atan köylüler, bu alanların üretim, tarım ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, protesto olaysız şekilde devam etti. Köylüler, yetkililerden arazi satışının yeniden değerlendirilmesini talep ederken, taleplerinin karşılık bulmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.