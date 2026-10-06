MUFG: TCMB'nin faiz indirimi için alanı açıldı

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Japonya merkezli finans grubu Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Türkiye'de eylül ayı enflasyon verilerinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MUFG raporunda, yıllık enflasyonun eylülde ağustostaki yüzde 31,5 seviyesinden yüzde 29,7'ye gerilediği, aylık enflasyonun ise yüzde 1,8 olduğu hatırladıldı. Eylül verisiyle yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Gıda ve konutun katkısı sınırlı kaldı

Raporda, enflasyondaki yavaşlamada gıda fiyatlarındaki artışın hız kesmesi ile konut grubunun daha sınırlı katkısının etkili olduğu belirtildi.

Ulaştırma fiyatlarında yıllık artışın yüzde 35,1 ile yüksek kalmaya devam ettiği, eğitim fiyatlarında ise yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla mevsimsel bir sıçrama yaşandığı kaydedildi.

Faiz indirimleri için alan yaratıldı

MUFG, TCMB'nin geçen ay politika faizini sabit tutmasının ardından enflasyondaki düşüşle birlikte reel politika faizinin yüzde 7,3'e yükseldiğini belirtti.

Kurum, bu görünümün TCMB'nin 22 Ekim'de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine yeniden başlaması için alan yarattığını değerlendirdi.

MUFG'ye göre bir yıl vadeli swap oranları yaklaşık 120 baz puanlık faiz indirimini fiyatlıyor. Bu miktar geçen haftanın sonunda 100 baz puanın altında bulunurken, eylül ortasında piyasada fiyatlanan indirim yalnızca 33 baz puan seviyesindeydi.