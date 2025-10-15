  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi
Takip Et

Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminde öne çıkan Muğla, ocak-eylül döneminde 545 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi
Takip Et

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde yetiştirilen balıklar, üretim alanından alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor.

Tesislerde temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balıklar, iç pazarın yanı sıra yurt dışına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, kentin çipura, levrek, granyöz, alabalık ve birçok balık çeşidiyle ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

"Yaklaşık 65 bin ton balıktan 9 aylık dönemde 545 milyon dolar gelir elde edildi"

Kentte yetiştirilen balıkların başta Japonya, ABD, Rusya ve AB ülkelerinin de aralarında bulunduğu 70 ülkeye ihraç edildiğini belirten Baydar, " Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen ve ihracata gönderilen yaklaşık 65 bin ton balıktan 9 aylık dönemde 545 milyon dolar gelir elde edildi." dedi.

Baydar, deniz üzerinde yetiştiriciliği yapılan çipura, levrek off-shore üretimlerinin yanı sıra alabalık yetiştiriciliği ve ihracatında da önemli bir noktada olduklarını ifade ederek, "İhracatın büyük bölümünü çipura ve levrek oluşturuyor. Son yıllarda alabalık ihracatında da önemli artış oldu." diye konuştu.

Baydar, bölgede balık üretiminin yanı sıra dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesisindeki işçiler, fileto yapanlar, nakliye firmalarında çalışan işçilerle yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 67 bin 938’e yükseldiİsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 67 bin 938’e yükseldiDünya
Çin, Tayvan’ı yanlış gösteren 60 bin haritayı ele geçirdiÇin, Tayvan’ı yanlış gösteren 60 bin haritayı ele geçirdiDünya

 

Ekonomi
Altın fırtınası esiyor! Rekorlara rağmen gram Türklerin favorisi oldu
Altın fırtınası esiyor! Rekorlara rağmen gram Türklerin favorisi oldu
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Türkiye ve İngiltere, serbest ticarette yeni nesil anlaşma yolunda ilerliyor
Türkiye ve İngiltere, serbest ticarette yeni nesil anlaşma yolunda ilerliyor
İlaçlar bulunamıyor! Firmalar ve ecza depoları sevkiyatları durdurdu
İlaçlar bulunamıyor! Firmalar ve ecza depoları sevkiyatları durdurdu
Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı
Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı
Bakan Kacır duyurdu: OSB sayısını 371'e yükselttik
Bakan Kacır duyurdu: OSB sayısını 371'e yükselttik