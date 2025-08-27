Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe kırsalına 36,5 milyon TL’lik yol yatırımı yaptı

Menteşe Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında İkizce-Kozağaç yolunda 2 bin 700 metre, Çırpı-Maden Ocağı yolunda bin metre, Kozağaç-Baraj yolunda 16 bin metre, Çiftlik-Yerkesik yolunda ise 7 bin metrelik güzergâhta zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatları gerçekleştirilecek.

Muğla’da kırsal yollara 36,5 milyon TL’lik yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Cemal Dumanoğlu, "Menteşe ilçemizde toplamda 36 milyon 500 bin liralık yatırımla yol çalışmalarımıza başladık. Menteşe Belediye Başkanlığımızla koordineli olarak yürüttüğümüz ve bu kapsamda imzalanan protokol ile İkizce-Kozağaç Mahalle yolunda 2bin 700 metre, Çırpı Köy içinde 1000 metre, Kozağaç-Kavakdere Baraj yolunda 16 kilometre, Çiftlik-Yerkesik yolunda 7 kilometre boyunca Zemin düzeltme, PlantMix temel serimi ve birinci kat satı kaplama imalatlarını yapacağız" dedi.

Menteşe İkizce Mahalle Muhtarı Fatih Çakı, "Yolumuz yıllardan beri bozuktu, asfalt olsa da bozuktu. Menteşe Belediye Başkanlığımızla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız iş koordinasyonu birlikte, İkisi beraber bu yolumuzu çok güzel bir şekilde zemin çalışması, düzeltmesini yaptılar. Akıbetinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız üstünün asfaltlamasını tamamlayacaktır. Ahmet Başkanımın kırsal yollara önem verdiğinden dolayı çok memnunuz" dedi.

Menteşe Kozağaç Mahalle Muhtarı Bilal Ataseven, "İkizce’den Kozağaç Mahallesi’ne genişleme ve asfalt dökümü yapılacak. Sağ olsunlar bu dönem başkanlarımız buraya el attı. Köylümüz adına can güvenliği, mal kaybolmaması için Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi’nin yaptığı bu desteklere, köylüm adına çok teşekkür ederim" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın kırsal mahallelerinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat etmesini sağlamak, kırsal mahalleleri şehir merkezleriyle güçlü bir şekilde buluşturmak için yol yatırımlarını sadece bir altyapı çalışması olarak değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın önemli bir parçası olarak gördüklerini açıkladı.