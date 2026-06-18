Muğla, İstanbul ve Rize'de bazı alanların doğal sit statüsü belirlendi

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararlarına göre, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Göl Mahallesi 6. Etap doğal sit alanı ile İstanbul'un Beykoz ilçesi Dereseki Mahallesindeki doğal sit alanı ve "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ve doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.

Sarıyer'in Kilyos Caddesi ve yakın çevresi doğal sit alanı, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ve doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak revize tescil edildi. Doğal sit-kesin korunacak hassas alan revize tesciline yönelik yürütülen idari süreç devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası doğal sit alanı Kaçkar etabı da "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.