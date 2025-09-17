Muğla merkezli eğitim vakfı EGET, sosyal girişim örneği oldu

Mehmet KAYA

MUĞLA

EGET'in kuruluşunun 10. yılı nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman ve Yönetim Kurulu Üyesi Naki Bulut, tüm Vakıf faaliyetlerinin sadece bursiyer sayısını artırmak olduğunun altını çizdiler.

Özlem Uzman, "Türkiye'de pek bilinmeyen sosyal girişim açısından önemli bir örnek oluşturduk. Bunun yanında, doğayla barışık tarım uygulamaları yanında, tarıma dayalı sanayi diyebileceğimiz, organik lavantayı, kendi tarlamızda kurduğumuz distilasyon ünitesi ile damıtıp, kozmetik ürünler elde ediyoruz. Hem sosyal girişim örneği, hem de çiftçilerimiz için yüksek katma değerli ürüne dönüşen tarımsal üretim örneği olduk. Elbette bütün bunların amacı daha fazla öğrenciye burs vermek. Toplam 245 öğrenciye burs verdik. Burs başvurusunda bulunan öğrencileri de BUSED adını verdiğimiz programla, bilgisayar ortamında adil olarak sıralayan bir yazılımı kullanıyoruz. BUSED, Türkiye'nin ilklerinden biri" dedi.

Sosyal girişimler, istikrarlı burslar için daha iyi bir yol: EGET ürünleri Dünya Good Market ağında

Özlem Uzman, eğitime odaklanan çoğu vakfın bağışlara odaklandığını, EGET’in ise bunun yerine sosyal girişimlere ağırlık verdiğini vurguladığı konuşmasında, “EGET’i diğer sivil toplum kuruluşlarından ayıran en önemli özelliklerden biri bağışlara dayalı bir yapı yerine, geliştirdiği projeler ve yaptığı yatırımlarla kendi döner sermayesini oluşturan bir sistem kurması; güncel adıyla, bir sosyal girişim modeli oluşturmasıdır” dedi.

Vakfın, Muğla’nın da üstün yönleri arasında bulunan tarımsal faaliyetlerle başlayan sosyal girişimlerinin Türkiye için de örnek olabileceğinin altını çizen Özlem Uzman, sahil kentlerinin ilk lavanta tarlasında, organik sertifikalı üretim yapıldığını ve bununla yetinmeyerek, kurulan distilasyon ünitesiyle elde edilen lavanta suyu ve lavanta yağıyla, kozmetik ürünler üretildiğini, EGET TEN markasının oluşturulduğunu anlattı. Buna yakın zamanda otel ve tekneler için ürünlerin yer aldığı EFİLYUN markasının ekleneceğini, testlerin sürdüğünü belirten Uzman, “İktisadi İşletmemiz, sürdürülebilir tarım ve doğaya saygılı üretim ilkeleriyle hareket etmesinden ötürü, Temmuz 2024 itibarıyla dünya çapında yalnızca insan ve gezegen için iyi olan ürün ve hizmetleri destekleyen Good Market topluluğuna kabul edilmiştir. Good Market, farklı ülkelerden sürdürülebilirlik odaklı üreticileri bir araya getirerek, küresel ölçekte pozitif bir değişim yaratmayı amaçlayan uluslararası bir platformdur” bilgisini verdi.

5 ödüllü Muğla zeytinyağı: OIL London’da altın madalya

EGET’in, tarıma dayalı sanayi örnekleri yanında, Muğla’nın zeytininin de daha iyi değerlendirilmesi için girişimler yaptığını, memecik ve kuzluk zeytinlerinden ürettirilen zeytinyağlarının çok yüksek kaliteye ulaştığını vurgulayan Özlem Uzman, bu zeytinyağlarının 2020, 2023’te Japonya ve Londra’daki yarışmalarda toplam 4 gümüş, ve Haziran 2025’te IOOC Oil London yarışmasında EGET Memecik’in altın madalya aldığını kaydetti.

EGET 631 projenin başvurduğu AB projesine dahil oldu

EGET’in geliştirdiği HEEFTA (Holistic Environmental Education From Training to Action-Eğitimden Eyleme Bütüncül Çevre Eğitimi) projesinin, AB’nin Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı’na kabul edildiğini açıklayan Uzman, 15 ülkeden 631 başvuru arasından seçilen üçü Türkiye’den olmak üzere 60 projeden biri olduğunu açıkladı. Bu projede EGET, İtalya, İspanya, Yunanistan, Tunus ve Mısır’daki ortaklarla birlikte; gençlerin çevre bilincini artırmayı, bilgiyi eyleme dönüştürmeyi ve yeşil–mavi dönüşüm için iş birliği ağları kurması için çalışacak.