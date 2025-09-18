  1. Ekonomim
Muğla ve Şanlıurfa'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Muğla'daki baraj, Şanlıurfa'nın bazı mahallerinde yol projeleri nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Muğla'daki Yukarı Eşen Sulama Projesi kapsamındaki Boğalar Seki Barajı ikmali için bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akşemsettin ve Akabe mahallelerinde bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesat da 15 metrelik yol projesinin sınırları içinde kalması nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılacak.

