Muğla'da bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İnbükü ve Çubucak mevkileri ve çevresindeki (5. etap) doğal sit alanının koruma statüsü yeniden değerlendirildi, krokisi, sınır ve koordinatları belirlenen yerler "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.