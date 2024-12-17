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Muğla'da bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İnbükü ve Çubucak mevkileri ve çevresindeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Haber Merkezi
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Muğla'da bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillendi
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İnbükü ve Çubucak mevkileri ve çevresindeki (5. etap) doğal sit alanının koruma statüsü yeniden değerlendirildi, krokisi, sınır ve koordinatları belirlenen yerler "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

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