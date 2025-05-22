Muğla’da hububat hasadı başladı

Muğla’da 2025 yılı biçerdöverle hububat hasadı, Datça ilçesinde başladı. Hasat sezonunun, Seydikemer ilçesinin yüksek yaylalarında 25 Ağustos’ta sona ermesi bekleniyor.

Muğla'da hasat zamanı

2024/2025 ekim sezonunda Muğla genelinde yaklaşık 35 bin hektar alanda buğday, arpa, yulaf, çavdar, aspir, kolza, soya, dane mısır, ayçiçeği, nohut, mercimek gibi tarla bitkileri ekildi. Bu alanların yaklaşık yüzde 70’inin biçerdöverle hasat edileceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan biçerdöverle hasatlarda ürün kayıp oranı ortalama yüzde 1,35 olarak gerçekleşti. Bu yıl da kayıpları en aza indirmek amacıyla, Muğla genelinde 13 ilçede görev yapan 39 kontrolör eşliğinde hasat sürecinde denetimler devam edecek. Denetimlerde, dane dökülmelerinin ve kırılmalarının azaltılması, biçimin mümkün olduğunca dipten yapılması ve sap kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.