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Muğla'da maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), II-B grubu küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

Haber Merkezi
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Muğla'da maden sahası ihale edilecek
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MAPEG'in konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'da II-B grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.

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