Muğla'da turizm sektörüne denetim! 44 otel ve tesis kapatıldı

Muğla'da güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında ağustos ayında 77 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 44'ü eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

Turizmde denetimler artırıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerin, ağustosta il genelindeki turistik tesisleri denetlediğini söyledi.

44 otel ve tesis kapatıldı

Bu kapsamda 77 tesisin denetlendiğini belirten Akbıyık, 44 tesise kapatma işlemi başlatıldığını kaydetti.

2 işletme hakkında tutanak tutuldu

Jandarma ve emniyet güçlerinin de hanutçulukla mücadele kapsamında 2 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını vurgulayan Akbıyık, 18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 2 işletme hakkında tutanak düzenlendiğini kaydetti.

Yüksek sesli müzik çalan 45 işletmeye ceza kesildi

Akbıyık, ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 45 işletmeye de tutanak tutulduğunu kaydetti.

108 tekne ve yata yasal işlem uygulandı

Turizm güvenliği kapsamında ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1051 tekne ve yatın denetlendiğini aktaran Akbıyık, eksiklikleri tespit edilen 108 tekne ve yata yasal işlem uygulandığını ifade etti.

Göç İdaresi Müdürlüğünce 24 otelin denetlendiğini bildiren Akbıyık, bu kontrollerde 12 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Vali Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda güvenliği kapsamında 1198, turizm güvenliği kapsamında 542 denetim faaliyeti gerçekleştirdiğini, 15 işletmeye idari yaptırım uygulandığını kaydetti.