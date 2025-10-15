Muğla'dan dokuz ayda 545 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı

  1. Ekonomim
Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Muğla, yılın ocak-eylül döneminde 545 milyon dolarlık su ürünleri ihracatına imza attı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde yetiştirilen balıklar, üretim alanından alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor.

Tesislerde temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balıklar, iç pazarın yanı sıra yurt dışına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, kentin çipura, levrek, granyöz, alabalık ve birçok balık çeşidiyle ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

Kentte yetiştirilen balıkların başta Japonya, ABD, Rusya ve AB ülkelerinin de aralarında bulunduğu 70 ülkeye ihraç edildiğini belirten Baydar, " Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen ve ihracata gönderilen yaklaşık 65 bin ton balıktan 9 aylık dönemde 545 milyon dolar gelir elde edildi" dedi.

Baydar, deniz üzerinde yetiştiriciliği yapılan çipura, levrek off-shore üretimlerinin yanı sıra alabalık yetiştiriciliği ve ihracatında da önemli bir noktada olduklarını ifade ederek, "İhracatın büyük bölümünü çipura ve levrek oluşturuyor. Son yıllarda alabalık ihracatında da önemli artış oldu." diye konuştu.

Baydar, bölgede balık üretiminin yanı sıra dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesisindeki işçiler, fileto yapanlar, nakliye firmalarında çalışan işçilerle yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

