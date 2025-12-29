  1. Ekonomim
  3. Muğla'nın iki havalimanı 2025’in 11 ayında 9,8 milyon yolcuya kapılarını açtı
Muğla’nın Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanları, 11 ayda 9,8 milyon yolcuyu ağırladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Muğla’nın iki uluslararası havalimanı Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları 2025 yılının 11 aylık döneminde 9 milyon 844 bin 293 yolcuya hizmet verdi.

Muğla'nın iki havalimanı 2025’in 11 ayında 9,8 milyon yolcuya kapılarını açtı - Resim : 1Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları 11 aylık dönemde hizmet verilen uçak sayısı 89 bin 326 olurken, taşınan yük miktarı da 11 bin 661 ton olarak gerçekleşti.

