Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyona yaklaştı

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Muğla'yı yılın 8 ayında 2 milyon 494 bin 898 yabancı turist ziyaret etti.

En çok İngilizler ziyaret etti

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 45 bin 467 kişiyle İngiltere, 280 bin 887 kişiyle Rusya, 218 bin 853 kişiyle Polonya, 156 bin 132 kişiyle Almanya, 65 bin 919 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 727 bin 640 turist geldi.