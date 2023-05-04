Muhalefetin politikası faiz artırımı üzerine kurulu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hükümetin faiz artırımı yapmadan, ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu düşürmeyi hedeflediğini, muhalefetin ise faiz artırımı üzerine kurulu bir ekonomi politikası güttüğünü söyledi.
Bakan Nureddin Nebati, bugün İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Üretici, sanayici faiz artırımına karşı ama muhalefetin ekonomi planı faiz artışı üzerine kurulu. Biz Türkiye Ekonomi Modeli'ni devam ettireceğiz. Enflasyon ve cari açık sorunu ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz ama muhalefetin çözüm yöntemi ne olacak, faiz artıracak mı artırmayacak mı. soruyorum" dedi.
10 gün sonra yapılacak genel seçimlerde Millet İttifakı alışılagelmiş ekonomi politikalarına dönüş vaadinde bulunuyor. Hükümet ise faizlerin düşük tutularak cari açığın ve enflasyonun düşürüldüğü bir politika güdüyor.