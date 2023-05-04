Muhalefetin politikası faiz artırımı üzerine kurulu

Bakan Nureddin Nebati, bugün İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Üretici, sanayici faiz artırımına karşı ama muhalefetin ekonomi planı faiz artışı üzerine kurulu. Biz Türkiye Ekonomi Modeli'ni devam ettireceğiz. Enflasyon ve cari açık sorunu ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz ama muhalefetin çözüm yöntemi ne olacak, faiz artıracak mı artırmayacak mı. soruyorum" dedi.

10 gün sonra yapılacak genel seçimlerde Millet İttifakı alışılagelmiş ekonomi politikalarına dönüş vaadinde bulunuyor. Hükümet ise faizlerin düşük tutularak cari açığın ve enflasyonun düşürüldüğü bir politika güdüyor.