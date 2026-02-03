Muhasebe mesleğinin geleceği Eskişehir’de masaya yatırıldı

TEMEL AKBAŞ/ESKİŞEHİR

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Karakoç, Anadolu Odaları Platform Toplantıları’nın meslek açısından taşıdığı stratejik öneme işaret etti. Bu buluşmaların merkezden ziyade sahadaki sorunların dile getirildiği yapılar olduğuna dikkat çeken Karakoç, mesleğin son yıllarda çok yönlü bir baskı altında olduğunu söyledi. Dijital dönüşüm, mevzuat değişiklikleri ve artan iş yükünün meslek mensuplarını zorladığını belirten Karakoç, çözümün oda–TÜRMOB iş birliğinden geçtiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Anadolu Odaları Toplantıları; merkezin değil, sahanın sesinin duyulduğu, teorinin değil, yaşanan gerçeklerin konuşulduğu, kişisel değil, kurumsal hafızanın güçlendiği son derece kıymetli buluşmalardır. Mesleğimiz son yıllarda ağır iş yükü, sık değişen mevzuat ve dijital dönüşümün getirdiği sorumluluklar nedeniyle ciddi bir sınavdan geçmektedir. Genç meslektaşlarımızın mesleğe tutunması ve bu sürecin sağlıklı yönetilmesi, ancak oda–TÜRMOB iş birliğiyle mümkün olacaktır.”

Enflasyon düzeltmesinin bedeli 300 milyar TL

TÜRMOB eski Genel Başkanı ve CHP CAO Yürütme Kurulu Üyesi Ticaret Politikaları Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu, esnaf odalarına muhasebe kaydı tutma yetkisi verilmesine yönelik girişimlerin uzun vadeli risklerine işaret ederek, “Çok değerli bir mesleğiniz var ve bunun kıymetini hiçbir zaman unutmamalıyız. Son dönemde gündeme gelen, esnaf odalarının muhasebe kaydı tutmasına yönelik düzenlemeler ileride çok büyük zararlara yol açacaktır. Bu yaklaşımın akılla, bilimle ve liyakatle izah edilebilir bir tarafı yoktur. Kısa vadede maliyet düşüşü gibi görünen bu adımlar, orta vadede çok daha ağır maliyetler olarak geri dönecektir. Enflasyon düzeltmesi uygulamalarında bunu net biçimde gördük. 2024 yılında bu uygulamanın ülke bütçesine verdiği zarar yaklaşık 300 milyar TL’dir ve bu etki devam etmektedir” diye konuştu.

■ Mesleğin elinden yetki alınmamalı

■ TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, ekonomik koşulların muhasebe mesleği üzerindeki etkilerini değerlendirerek, yapay zekâ ve otomasyon tartışmalarının artık beyaz yakalıları da doğrudan etkilediğini ifade etti. Yoksullaşmanın muhasebe ofislerinde açık şekilde hissedildiğini belirten Yıldız, meslek odalarına muhasebe tutma yetkisi verilmesine yönelik açıklamaların yanlış bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, “Esnafın desteklenmesi adına muhasebe mesleğinin devre dışı bırakılmaması gerekiyor. Enflasyon ve yüksek faizler orta sınıfı eritirken, artan maliyetler sanayide çarkların dönmesini zorlaştırıyor. Ülkemiz uzun süredir kriz ortamından çıkamıyor. Esnafı desteklemek için muhasebecilerin elinden meslek alınamaz. Doktorun işini doktor, eczacının işini eczacı yapıyorsa, muhasebecinin işini de muhasebeci yapmalıdır. Muhasebe mesleğinin devre dışı bırakılması sorunları çözmez, aksine daha büyük sorunlar yaratır” ifadelerini kullandı.