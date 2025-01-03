Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası’ndan kamu mühendisleri ve teknik personelin maaşları için çağrı!

Kamu mühendisleri ve teknik personelin sesi olan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, kamuda çalışan mühendis ve teknik personel maaşlarının yüksek enflasyon karşısında ivedilikle iyileştirilmesi gerektiğini açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, kamu mühendisleri ve teknik personelin yoksulluk sınırının altında maaşla çalıştırılmasının kabul edilemez olduğu gerekçeleriyle vurgulanarak çözüm önerileri aktarıldı.

“Mühendislerin haklı talepleri görmezden gelinmemeli”

Sendikayı temsilen açıklamada bulunan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin GÜLER, “2000 yılından bu yana eşdeğer meslek gruplarıyla benzer maaşlar alan kamu mühendisleri, 2022 yılından itibaren bu eşitlikten yoksun hale gelmiştir. 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için memur maaşlarına yapılan yüzde 11,54’lük zam sonrası, kamuda yeni işe başlayan 8/1 kadrosunda görev alan bir kamu mühendisinin maaşı 58 bin TL’de kalırken, yoksulluk sınırı 68 bin 675 TL’ye ulaşmıştır. Bu tablo, mühendislerin emeğini adil bir şekilde değerlendirmeyen mevcut düzenin bir yansımasıdır” diyerek maaş adaletsizliğinin son bulması için yetkilileri harekete geçmeye davet etti.

“Hak kayıpları bir an önce giderilmeli”

Güler, “Kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve ülkemizin kalkınması için kritik öneme sahip mühendis ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının Ek Ödeme Oranı’nın 50 puan artırılarak ve teknik çalışma ödeneğine ilişkin kanun düzenlemesinin ivedilikle yapılarak hak ettiği maaş tutarının 105.000 TL’nin üzerine çıkarılması ve geçmiş yıllara dayalı hak kayıplarının da bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Kamu mühendisleri ve teknik personeli olarak, ülkemizin kalkınması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ancak emeğimizin karşılığını alamadığımız sürece, ne kamu hizmetlerinde beklenen verimlilik sağlanabilir ne de meslektaşlarımızın motivasyonu artabilir. Bu nedenle, tüm yetkilileri acil çözümler üretmeye ve taleplerimize kulak vermeye davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Maaşlarının yoksulluk sınırının altında kalması kabul edilemez”

Eşdeğer meslek grupları arasındaki maaş farklarının kamu mühendisleri ve teknik personelin yalnızca bireysel yaşamlarını değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin verimliliğini de olumsuz etkilediğini belirten Güler, “Diğer meslek grupları için yapılan tekil düzenlemeler kamu mühendisleri ve teknik personel için yapılmamış, ‘üvey evlat’ muamelesine tabi tutulmuştur. Kamu mühendisleri ve teknik personelin hak ettikleri düzenlemeleri görmezden gelmek, ülkenin geleceğiyle oynamaktır” dedi.

Adaletli maaş, güçlü kamu hizmeti

Kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasının sadece bir adalet meselesinin ötesinde ülke kalkınmasının devamı için de kritik bir adım olduğunun vurgulayan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, “Hak edilen maaş düzenlemeleri gerçekleştirilmeden, Türkiye’nin geleceğine katkımız sürdürülebilir olmaz” diyerek maaş adaleti için somut adımlar atılması çağrısı yaptı.