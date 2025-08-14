Mühendis Tek-Sen’den hükümetin zam önerisine tepki

ANKARA (EKONOMİ)

Konfederasyonun Kurucu Genel Başkanı Başak Komar, açlık ve yoksulluk sınırlarını örnek vererek, temel yaşam giderlerinin katlanarak arttığı bu dönemde önerilen artış oranlarının memuru yoksulluğa mahkum ettiğini söyledi.

Teknik hizmet sınıfı ve diğer kamu emekçilerinin yıllardır süregelen bir hak kaybı yaşadıklarını kaydeden Komar, önerilen artış oranının mevcut koşulları dahi dikkate almadığını vurguladı.

Kamu işçilerine verilen artış oranının bunun çok daha üzerinde olduğuna dikkat çeken Başak Komar, aynı ülkede benzer koşullarda çalışan kamu görevlilerine farklı oranlar önermenin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Alım gücünü koruyacak, enflasyon farkını anlık olarak yansıtacak, ülkenin refahından hak edilen payın alınacak adil bir ücret talep ettiklerini kaydeden Komar, “Mühendislerin haklı taleplerinin tamamı görmezden gelinmiş; yıllardır süregelen haksızlık, bu toplu sözleşme döneminde de giderilmemiştir. Kamu emekçisinin emeğini değersizleştiren, yoksulluğu kalıcı hale getiren bu teklifi kabul etmiyoruz” dedi.

Eşdeğer mesleklere eşit ücret sağlanmasını isteyen Komar, Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu’nun çıkarılması gerektiğini ayrıca maddi kayıplar için mesleki sorumluluk sigortasının zorunlu hale getirilmesini istedi.

Komar, “Koruyucu giyim yardımı düzenli olarak verilmeli, teknik hizmetler sınıfının ek göstergeleri yükseltilmeli, sosyal denge tazminatı bütün kurumlarda verilmelidir. Ayrıca mühendislik mesleğinin toplumsal itibarı yeniden sağlanarak, havacılık tazminatı ödemelerindeki eşitsizlik giderilmeli ve teknik sorumluluk tazminatı, tüm teknik hizmet sınıfı çalışanlarına adil şekilde verilmelidir” ifadelerini kullandı.