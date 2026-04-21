Murat İman’dan tarihi uyarı: Borsa hiç görülmemiş bir yükselişe hazırlanıyor!

Küresel piyasalarda İran ve ABD arasındaki gerginlikler ile Japonya’nın savaş gemisi ihracatı gibi askeri hamlelerinin takip edildiğini belirten Murat İman, bu süreçte asıl ‘cambaza bak’ denilecek konunun Zelenskiy’nin Türkiye mesajı olduğunu ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, Rusya ile Türkiye’de bir barış görüşmesi yapılmasına sıcak bakmasının hem Türkiye ekonomisi hem de Avrupa için çok pozitif bir etkisi olacağını vurguladı. İman, piyasaların İran’daki gerginlikten ziyade Rusya-Ukrayna arasındaki olası bir barış görüşmesini fiyatlama ihtimalinin yüksek olduğunu savundu.

Türkiye’nin CDS primlerinde rekabetçi iyileşme

Türkiye’nin risk algısında ciddi bir düzelme yaşandığını kaydeden İman, savaş öncesi 204 seviyelerinde olan CDS’lerin şu an 220’li seviyelerde seyrettiğini, ancak benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin en iyi performansı sergilediğini belirtti. S&P gibi derecelendirme kuruluşlarının not artırmamasına rağmen yabancı yatırımcının Türkiye riskine bakışının iyileştiğini ve borsaya ciddi bir para girişi olduğunu ifade etti. İman, tahvil piyasasında görülen yüksek alımların ve borsa tarafındaki pozitif görüntünün dünya genelinden daha ayrışmış bir iyimserlik sunduğunu ekledi.

"Bu yıl emtia değil, hisse senetlerinin yılı"

Borsa İstanbul özelinde çok uzun zamandır görülmemiş büyüklükte bir yükselişin hazırlığının yapıldığını söyleyen Murat İman, haziran ayında gelebilecek olası bir not artırımı veya barış haberlerinin bu yükselişi tetikleyeceğini öngördü. Yılın emtia yılı değil, hisse senetleri yılı olduğunu belirten İman, endekste 20.000, 22.000 hatta 23.000 seviyelerinin şaşırtıcı olmayacağını dile getirdi. İman, dolar bazlı bakıldığında geçmişteki 5.10 zirvesinin bir hedef olarak önümüzde durduğunu ve para girişi sürdüğü müddetçe piyasanın yükselmeye devam edeceğini vurguladı.

Enflasyon ve Merkez Bankası beklentileri

Makroekonomik tarafta petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerine gerilemesinin iyimserliği artırdığını belirten İman, ancak nisan ayı enflasyonunun baz etkisi nedeniyle Merkez Bankası’nın elini zorlaştırabileceğini söyledi. Nisan ayının tarihsel olarak düşük enflasyonlu bir ay olmasına rağmen, jeopolitik gerginliklerin etkisiyle enflasyonun beklentilerin üzerinde (yaklaşık %2.90) gelebileceğini ifade etti. Bu durumun Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini öteleyebileceğini ve Nisan ayındaki PPK toplantısının pas geçilmesini beklediğini aktardı.

İç siyaset ve piyasa riskleri

Piyasa için tatsız sürpriz olabilecek iki ana unsurun enflasyon verileri ve CHP kanadından gelen mutlak butlan açıklamaları gibi siyasi gelişmeler olduğunu belirten İman, bu tür durumların piyasada sert satışlara değil, düzeltme hareketlerine yol açabileceğini savundu. Son 2-3 yıldır BIST özelinde hiç bu kadar pozitif bir yorum yapmadığını hatırlatan İman, mevcut dönemin TL faizinin borsayı dövdüğü dönemin sonuna işaret ettiğini ve ‘o sene bu sene’ diyerek borsadaki yükseliş beklentisini yineledi.