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Murat Kurum, deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki konut teslimatının 155 bine ulaştığını belirtti. Yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Kahramanmaraş’ta teslim töreni gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Murat Kurum, deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısını açıkladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısının 155 bine ulaştığını duyurdu. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta teslim töreni düzenlenecek.

Konut sayısı 155 bini buluyor

Bakan Murat Kurum, mesajında deprem bölgesinde teslim edilecek konut sayısının 155 bine yükseleceğini duyurdu.

Bakan Kurum, “Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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