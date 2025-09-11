Bakan Kurum yeni finansman modelini tanıttı: Ev, iş yeri, araç alımında yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Tanıtım Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, sisteme katılan vatandaşların küçük birikimlerle ev sahibi olabileceklerini belirterek, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’nin hem konut, hem iş yeri hem de araç sahibi olmayı kolaylaştıracağını vurguladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün milletimiz için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Aileler için güzel evlerinde çocuklarını büyütmeleri için, esnaf için kira derdi olmadan işyerinde faaliyet göstermeleri için çalışıyoruz.

Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olmasını istiyoruz. Vatandaşımızın barınma ihtiyacı için sayısız projeler yaptık. Bu kapsamda 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik, 5 milyon vatandaşımızı modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. 81 ilimizde devam eden 280 bin konutumuzu vatandaşımıza yıl sonuna kadar teslim edeceğiz.

Milletimizin yaşadığı her badirede devlet olarak yanlarında olduk. Asla çalışmalarımızın hızını kesmedik, projelerimizi askıya almadık. 6 Eylül'de Malatya'da 300 bininci konutumuzun anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Şehirlerimizi baştan aşağıya yeniledik. Yıl sonuna kadar bütün konutları tamamlayacağız, yarım hikaye bırakmayacağız.

"Bu sistemle bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emlak ve otomobil piyasası olumsuz etkilendi. Tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşımızın isteklerini hayata geçiriyoruz.

Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile vatandaşımıza imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan veriyoruz. Geçtiğimiz ay Gayrimenkul Yatırım Sertifikası ile küçük birikimlerle ev alma imkanı sağladık. Vatandaşımızın sadece işyeri değil araç sahibi olabileceği yeni bir finansman sistemini hizmete sunuyoruz.

Bu sistemle bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki ilk kez bir kamu bankası Emlak Katılım Bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var. Bu sistemle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek.

İki model sunulacak

Burada iki model sunacağız. Birincisi çekiliş sistemi olacak. Noter huzurunda düzenli olarak yapılacak çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu desteklerle vatandaşımız ister evini ister arabasını ister işyerini alabilecek.

İkinci model ise müşteri bazlı tasarruf finansman modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çelişle değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek. Çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, ister tutarı taksitlerle ödeyerek evini, arabasını, işyerini alabilecek. Her iki modelde de belirli birikim ardından tutarlar Emlak Katılım Finansman firmamız tarafından karşılanacak. Vatandaşımız evinde oturmanın, işyerinde çalışmanın ve arabasına binmenin yanı sıra taksitlerini rahatlıkla ödeyebilecek.

"Vatandaşlarımız TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle evlerini faizsiz alabilecek"

BDDK ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hem Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile birlikte projeler de geliştireceğiz. Bu projeleri Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi duyuracak. İstanbullumuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle evlerini faizsiz alabilecek.

Sistem nasıl işliyor?

1. Satın alınacak ev, araç veya iş yeri için gereken finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarını belirlenir.

2. Çekilişli veya Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman modellerinden biri tercih edilir.

Çekilişli Tasarruf Finansman Model: Faizsiz ve bütçesine uygun şekilde ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak için sisteme katılan müşteriler, belirlenen taksitlerle birikim yaparken, her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanır. Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Model: Ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümüdür. Dileyen peşinat ödeyerek, dileyen sadece taksitlerle birikim yaparak sisteme katılır. Benzer hedeflere sahip katılımcıların yer aldığı, tasarruflarını birleştirdikleri sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödenerek dahil olunur.

81 ilden ev, araç iş yeri satın alma imkanı

Sistem kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olunabilecek. Teslimat sonrasında kalan taksitleri ödeme süreci devam edecek.

Kira öder gibi ev sahibi olma

Ev Finansmanı; herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, kredi kullanmadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak ev sahibi olma imkanı sağlanır. İster peşinatlı ister peşinatsız ödeme seçenekleriyle katılımcılar, Türkiye’nin 81 ilinden kira öder gibi ev sahibi olabilecek.

Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma

Herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, krediye ihtiyaç duymadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır. Peşinatlı veya peşinatsız ödeme seçenekleri bulunuyor.

Çatılı iş yeri finansmanı hizmeti

Ticari faaliyette bulunmak isteyen girişimciler veya yatırımcılar için geliştirilen çatılı iş yeri finansmanı hizmeti, faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir yatırım fırsatları sunacak. İş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.