Murat Sağman fon krizinde takvime dikkat çekti: Yatırımcı parasını ne zaman alacak?

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Osmanlı Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Murat Sağman, sorunlu fonların tasfiye sürecindeki belirsizliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Tasfiyenin başlamasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen ödemelerin sınırlı kaldığına dikkat çeken Sağman, Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasındaki “en kısa zamanda” ifadesinin net bir ödeme takvimi sunmadığını vurguladı.

Fon tasfiyesinde bir ay geçti, ödeme takvimi belirsiz

Sorunlu fonların tasfiye sürecinde geçen zamana rağmen yatırımcıların ne zaman ödeme alacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Sağman, tasfiyenin başlamasının üzerinden yaklaşık bir ay geçtiğini ancak ödemelerin henüz sınırlı kaldığını belirterek sürecin takvimine dikkat çekti.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında yer alan “en kısa zamanda” ifadesinin yatırımcılar açısından net bir tarih ortaya koymadığına işaret eden Sağman, tasfiye sürecinin ne zaman tamamlanacağı ve ödemelerin hangi takvimle yapılacağı sorularının yanıt beklediğini ortaya koydu.

Fon krizinin etkisi borsaya da yansıdı

Sağman, tasfiye sürecindeki belirsizliğin yalnızca fon yatırımcılarını ilgilendiren bir mesele olmadığını, borsadaki işlem hacmi ve yatırımcı davranışları üzerinde de etkili olduğunu belirtti. Sorunun çözümüne ilişkin netlik sağlanana kadar yatırımcıların temkinli kalabileceğine dikkat çekti.

Fon tasfiyesindeki gelişmelerin yanı sıra yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına yaklaşımını da değerlendiren Sağman, MSCI’ın Türkiye’yi izleme kararının yabancı yatırımcıların bekle-gör tutumunu güçlendirebileceğini ifade etti.

"Para piyasası fonları ile hisse senedi fonları ayrılmalı"

Sağman, tasfiye sürecinde fon türleri arasındaki risk farkının gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Para piyasası ve likit fonlarla hisse senedi fonlarının aynı çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Sağman, likit fonlardaki ödemelerin hızlandırılması çağrısında bulundu.

“Para piyasası fonları, likit fonlarıyla hisse senedi fonlarını mutlaka ayırmak lazım burada” diyen Sağman, likit fonların risk yapısına dikkat çekerek, “Bu likit fonların ben ilk haftada söylemiştim, çok acilen ödenmesi gerekiyor. Çünkü bunların riskleri belli, yani az riskli fonlardı bunlar” ifadelerini kullandı.